Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü Deaş üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toroslar ve Mezitli ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 zanlı gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokuman ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

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