Son Dakika | Mersin'de "tefeci" operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Mersin'de "tefeci" operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

06.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:12
Son Dakika | Mersin'de

Son dakika haberlerine göre Mersin'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faizle para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen E.T, kardeşleri Y.T. ve M.T. ile diğer zanlılar M.E.B, İ.A, S.Y, B.B, O.Ş. R.K'yi gözaltına aldı.

Adreslerde 10 senet, çek, tapu, pompalı tüfek ve faizle verilen paraların yazılı olduğu ajanda bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.T. ve kardeşleri Y.T. ile M.T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.E.B. ev hapsiyle, diğer zanlılar da yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Demet Akalın Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Mersin'de "tefeci" operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 12:16:45. #1.15#
title