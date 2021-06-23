Son dakika: Mersin'de suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

Son dakika haberleri: MERSİN'de 'yağma', 'silahlı tehdit', 'tefecilik' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarını işleyen örgüte yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de 'yağma', 'silahlı tehdit', 'tefecilik' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarını işleyen örgüte yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'yağma', 'silahlı tehdit', 'tefecilik' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarını işlediği tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 4 tabanca, 1 av tüfeği, 161 tabanca fişeği, 5 av kartuşu, 19 gram esrar, 24 kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 kelepçe, 1 laptop, 24 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın