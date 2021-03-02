Son dakika... Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika... Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

02.03.2021 22:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:38
Son dakika... Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberler: Mersin'in Anamur ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sağlık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan bir oto galeride aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yanlarındaki tabancayla C.T, Z.A. ve İ.T'ye ateş ederek yaralayan şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İ.T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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