MERSİN'DE 'SİLAH KAÇAKÇILIĞI' OPERASYONU 10 GÖZALTI - Haberler
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MERSİN'DE 'SİLAH KAÇAKÇILIĞI' OPERASYONU 10 GÖZALTI

MERSİN'DE 'SİLAH KAÇAKÇILIĞI' OPERASYONU 10 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de polis ekiplerince iki evde yapılan aramada 6 tabanca, 2 pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de polis ekiplerince iki evde yapılan aramada 6 tabanca, 2 pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 108 fişek, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 13 pompalı tüfek kartuşu, 392 uyuşturucu hap, 1 döner bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

MERSİN'DE 'SİLAH KAÇAKÇILIĞI' OPERASYONU 10 GÖZALTI

MERSİN'DE 'SİLAH KAÇAKÇILIĞI' OPERASYONU 10 GÖZALTI

MERSİN'DE 'SİLAH KAÇAKÇILIĞI' OPERASYONU 10 GÖZALTI

MERSİN'DE 'SİLAH KAÇAKÇILIĞI' OPERASYONU 10 GÖZALTI

MERSİN'DE 'SİLAH KAÇAKÇILIĞI' OPERASYONU 10 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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