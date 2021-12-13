MERSİN'DE 'SİLAH KAÇAKÇILIĞI' OPERASYONU 10 GÖZALTI

MERSİN'de polis ekiplerince iki evde yapılan aramada 6 tabanca, 2 pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 108 fişek, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 13 pompalı tüfek kartuşu, 392 uyuşturucu hap, 1 döner bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.