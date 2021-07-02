Son dakika... Mersin'de seyir halindeyken dorsesinde yangın çıkan tırda hasar oluştu

Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken dorsesinde yangın çıkan tırda hasar oluştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken dorsesinde yangın çıkan tırda hasar oluştu.

Mustafa Kaplan idaresindeki 31 P 9612 plakalı briket yüklü tırın dorse kısmı,Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Şoförün tırı emniyet şeridine park ederek durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt