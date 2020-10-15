Son dakika: Mersin'de sahte içki ve uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Mersin'de sahte içki ve uyuşturucu operasyonu

15.10.2020 00:15 | Son Güncelleme: 15.10.2020 00:18
Son dakika: Mersin'de sahte içki ve uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber: Mersin'in Tarsus ilçesinde sahte içki ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sahte içki ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KOM Grup Amirliği ekipleri bir evde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 30 litre sahte rakı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.B. adli işlemlerin ardından tutuklandı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu operasyonunda ise 701 gram esrar ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan A K. ve N P. yapılan işlemlerin ardından, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Bülent Turan Sergey Lavrov Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Emrah Hadise Şevval Sam Ercan Kesal
Spor Şenol Güneş Mbaye Diagne Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Milli Alkol Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Mersin'de sahte içki ve uyuşturucu operasyonu - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 00:19:30. #1.15#
title