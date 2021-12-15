Son dakika! MERSİN'DE 'SAHTE İÇKİ' İÇEN 3 ARKADAŞTAN 2'Sİ ZEHİRLENDİ, 1'İ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! MERSİN'DE 'SAHTE İÇKİ' İÇEN 3 ARKADAŞTAN 2'Sİ ZEHİRLENDİ, 1'İ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... MERSİN'in Mut ilçesinde, sahte içki içen 3 arkadaştan 2'si tedaviye alındı, Ali Eser (57) ise bir gün sonra evinde ölü bulundu.

MERSİN'in Mut ilçesinde, sahte içki içen 3 arkadaştan 2'si tedaviye alındı, Ali Eser (57) ise bir gün sonra evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kültür Mahallesi'nde oturan Ali Eser, evine gelen arkadaşları M.A. ve M.S. birlikte alkol aldı. Bir süre sonra evden ayrılan M.A. ve M.S., kendilerini kötü hissederek Mut Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontrollerde sahte içki nedeniyle fenalaştıkları belirlenen M.A. ve M.S., buradaki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan ertesi gün Ali Eser'den haber alamayan yakınları, eve gelerek kendisine ulaşmaya çalıştı. Eser'in kapıyı açmaması üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Eser'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eser'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Eser'in sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika! MERSİN'DE 'SAHTE İÇKİ' İÇEN 3 ARKADAŞTAN 2'Sİ ZEHİRLENDİ, 1'İ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Son dakika! MERSİN'DE 'SAHTE İÇKİ' İÇEN 3 ARKADAŞTAN 2'Sİ ZEHİRLENDİ, 1'İ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Mersin'de 'sahte içki' içen 3 arkadaştan 2'si zehirlendi, 1'i evinde ölü bulundu

Mersin'de 'sahte içki' içen 3 arkadaştan 2'si zehirlendi, 1'i evinde ölü bulundu

 MODA'DA SOKAĞA İDRAR YAPMA KAVGASI: YAŞANANLARI ANLATTI

MODA'DA SOKAĞA İDRAR YAPMA KAVGASI: YAŞANANLARI ANLATTI

 İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KALDIRIMDA GÖÇÜK OLUŞTU, 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KALDIRIMDA GÖÇÜK OLUŞTU, 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title