Son dakika... Mersin'de PKK/YPG operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haberleri... MERSİN'in Tarsus ilçesinde silahlı terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/YPG silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK üyesi olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan şüphelinin evinde yapılan aramada ise dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.- Tarsusmersin
TSK teröristleri tek tek temizliyor! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha öldürüldü
MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larla etkisiz hale...
Öcalan'ın "Halefim" dediği terörist öldürüldü, cesedi gömen PKK'lılar ise infaz edildi
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri