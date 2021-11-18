Son dakika... Mersin'de PKK/YPG operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
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Son dakika... Mersin'de PKK/YPG operasyonu: 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
Son dakika... Mersin'de PKK/YPG operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberleri... MERSİN'in Tarsus ilçesinde silahlı terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi 1 kişi gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde silahlı terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/YPG silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı  ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK üyesi olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan şüphelinin evinde yapılan aramada ise dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.


- Tarsusmersin

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Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri

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