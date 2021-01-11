Son dakika haber... PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber... PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

11.01.2021 21:07 | Son Güncelleme: 11.01.2021 21:16

Son dakika gündem haberine göre Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında Haber-Sen eski genel başkanının da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında Haber-Sen eski genel başkanının da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Ekim 2020'de Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen dokümanlarda kişisel bilgileri bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda aralarında Eski Haber-Sen Başkanı M.Ö'nün de bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. ile 5 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla ev hapsi cezası verildi.

Son dakika haber... PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber... PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber... PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber... PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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