Mersin'de PKK/KCK operasyonu; 15 gözaltı
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Mersin'de PKK/KCK operasyonu; 15 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Mersin'de PKK/KCK operasyonu; 15 gözaltı Mersin'de terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı.

- Mersin'de PKK/KCK operasyonu; 15 gözaltı

MERSİN - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5'i yabancı uyruklu 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraflar, örgüt propagandasını içeren suç unsuru notlar, ajandalar ve dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan dijital incelemelerinde yine PKK terör örgütünün propaganda içerikli çok sayıda video ve resimleri tespit edildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelilerin ise Suriye'de faaliyet gösteren PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair görüntüler de elde edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.E.E tutuklanırken, A.B ve M.B'ye ev hapsi cezası verildi. Şüphelilerden F.S, Ö.Ş, T.S, A.E, H.A ve B.E adli kontrol kapsamında diğer 6 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili aranan Suriye uyruklu M.B ile A.O'nun ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mersin'de PKK/KCK operasyonu; 15 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu; 15 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu; 15 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu; 15 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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