Son Dakika | Mersin'de pikap ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Son Dakika | Mersin'de pikap ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son Dakika | Mersin'de pikap ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Mersin'in Tarsus ilçesinde pikap ile dolgu malzemesi yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde pikap ile dolgu malzemesi yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kırsal Sarıveli ve Karadiken mahallelerini bağlayan yolda A.P yönetimindeki 33 BP 195 plakalı kamyon ile S.S. idaresindeki 33 P 3475 plakalı pikap çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi, pikap yaklaşık 2 metrelik şarampole savruldu.

Kazada şoförler yara almadan kurtulurken, pikapta bulunan isimleri öğrenilemeyen 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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