Son Dakika | Mersin'de pikap ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber... Mersin'in Tarsus ilçesinde pikap ile dolgu malzemesi yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde pikap ile dolgu malzemesi yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Kırsal Sarıveli ve Karadiken mahallelerini bağlayan yolda A.P yönetimindeki 33 BP 195 plakalı kamyon ile S.S. idaresindeki 33 P 3475 plakalı pikap çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi, pikap yaklaşık 2 metrelik şarampole savruldu.
Kazada şoförler yara almadan kurtulurken, pikapta bulunan isimleri öğrenilemeyen 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt