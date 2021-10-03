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Son dakika: Mersin'de özel gereksinimli çocuklar, bir günlük itfaiyeci olma sevinci yaşadı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Son dakika: Mersin'de özel gereksinimli çocuklar, bir günlük itfaiyeci olma sevinci yaşadı

Son dakika haberi... Mersin Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla itfaiyecilerle bir araya gelen özel gereksinimli çocuklar, kendileri için tasarlanan tulumbaları alıp senaryo gereği hazırlanan hem kurtarma hem de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla itfaiyecilerle bir araya gelen özel gereksinimli çocuklar, kendileri için tasarlanan tulumbaları alıp senaryo gereği hazırlanan hem kurtarma hem de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde uzmanlar tarafından destek alan özel gereksinimli çocuklar, İtfaiye Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mezitli İtfaiye Grup Amirliğine getirildi.

İtfaiyeci üniforması giydirilen çocuklara ilk olarak yangın esnasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Kendilerine özel olarak hazırlanan yangın söndürme tulumbalarını alan çocuklar, alanda yakılan ateşe müdahale etti.

Metrelerce yükseğe çıkıp heyecan dolu dakikalar yaşadılar

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler de verilen özel gereksinimli çocuklar, arama kurtarma çalışmalarında görev alan 4 köpekle eğlenceli vakit geçirdi.

İp tekniği kullanılarak kurtarma çalışmalarına katılan çocuklar, metrelerce yükseğe çıkıp heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Yangın söndürme aracına da binen çocuklar, itfaiye personeli eşliğinde aracın sirenlerini çaldı, anons yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Afet Arama Kurtarma Amiri Davut Yeşilyurt, özel gereksinimli çocukların etkinlikte büyük mutluluk yaşadığını aktardı.

Çocuklardan 11 yaşındaki İhsan Efe Tektaş da etkinlikte yangın tatbikatını izleyip deprem anında yapılması gerekenleri öğrendiklerini belirterek, "Buraya geldiğimde 'Her şey güzel olacak' dedim ve gerçekten öyle oldu. İleride itfaiyeci olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

8 yaşındaki Osman Güneş de "Yangını söndürdük. Köpekler ile oynadık. Mutluyum. İtfaiyecileri çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Son dakika: Mersin'de özel gereksinimli çocuklar, bir günlük itfaiyeci olma sevinci yaşadı

Son dakika: Mersin'de özel gereksinimli çocuklar, bir günlük itfaiyeci olma sevinci yaşadı

Son dakika: Mersin'de özel gereksinimli çocuklar, bir günlük itfaiyeci olma sevinci yaşadı

Son dakika: Mersin'de özel gereksinimli çocuklar, bir günlük itfaiyeci olma sevinci yaşadı

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AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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