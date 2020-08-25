Son Dakika | Mersin'de otomobilin motoruna giren 4 kedi yavrusu kurtarıldı
Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren 4 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
25.08.2020 20:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:10
Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren 4 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Altaylılar Mahallesi'nde Ümit Yılmaz'a ait 33 P 6213 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Adrese gelen ekipler, 1 saatlik çalışma sonucu kedi yavrularını kurtardı. Herhangi bir zarar görmediği belirlenen kedi yavruları, site sakinlerince sahiplenildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA