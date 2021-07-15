Son dakika: Mersin'de orman yangını (1)
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Son dakika: Mersin'de orman yangını (1)

Son dakika: Mersin'de orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... MERSİN'in Aydıncık ilçesindeki ormanlık alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MERSİN'in Aydıncık ilçesindeki ormanlık alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. 

Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde, sabah saatlerinde, kızılçam ormanında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye ekipler, arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile sevk edildi. Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle çevreye yayılarak büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.


Son dakika: Mersin'de orman yangını (1)
Son dakika: Mersin'de orman yangını (1)
Son dakika: Mersin'de orman yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal

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