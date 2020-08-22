Son dakika! Mersin'de orman yangını -1 Son dakika haberi... Mersin'de orman yangınıMustafa GÜMÜŞ/BOZYAZI(Mersin), (DHA)-MERSİN'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'de orman yangını

Mustafa GÜMÜŞ/BOZYAZI(Mersin), (DHA)-MERSİN'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bozyazı ilçesinin Tekeli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir andan dumanların yükselmesi üzerine vatandaşların ihbar ile bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip ile 3 helikopter, 8 arazöz ve iki su tankı yönlendirildi. 5 hektarlık alanda etkili olan yangın için ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA