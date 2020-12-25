Son Dakika | Mersin'de öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verildi
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Son Dakika | Mersin'de öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verildi

25.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:49
Son Dakika | Mersin'de öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi.

Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi.

İlçe Jandarma Trafik Timi ekipleri, çevrim içi platformda buluştukları öğrencilere, trafik kurallarını anlattı.

İşaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi ve okul servisleri hakkında öğrencilere bilgi veren jandarma, sosyal mesafe, maske kullanımı ve sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin uyarılarda da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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