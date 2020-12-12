Son dakika: Mersin'de motosiklet kazaları güvenlik kameralarında

MERSİN'de farklı tarihlerde motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte farklı tarihlerde yaşanan kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1'inci Cadde üzerinde meydana gelen kazada, motosiklet, yan yoldan çıkan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüne çevredekiler yardıma koştu. Motosiklette ve araçta maddi hasar meydana geldi. İsmet İnönü Bulvarı Hilton ışıklarında meydana gelen kazada ise 2 kişi yaralandı. İki araç arasında seyir halinde olan motosiklet, önündeki aracı geçmeye çalışırken yol kenarında yolcu alan minibüse çarptı. Motosikletteki 2 kişi çarpmanın etkisi ile savruldu. Motosiklet sürücü arkadan gelen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN