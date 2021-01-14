Son dakika! Mersin'de motosiklet hırsızlığı şüphelilerini güvenlik kamerası kaydı yakalattı
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Son dakika! Mersin'de motosiklet hırsızlığı şüphelilerini güvenlik kamerası kaydı yakalattı

14.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:44
Son dakika! Mersin'de motosiklet hırsızlığı şüphelilerini güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Bir son dakika haberine göre Mersin'de, 8 motosiklet çaldıkları güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de, 8 motosiklet çaldıkları güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 8 motosiklet hırsızlığının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yapıldığı çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, zanlıların kimliklerini tespit etti.

Ekipler, şüpheliler B.E, I.E, H.E.H. ve B.E'yi operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin yaptığı motosiklet hırsızlıkları, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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