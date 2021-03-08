Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

08.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:49

Mersin'in Tarsus ilçesinde sitenin bahçesindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sitenin bahçesindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bağlar Mahallesi 0477 Sokak'taki sitenin bahçesinde park halinde bulunan motosiklet çalındı.

Motosikletin yerinde olmadığını gören sahibi, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarından çalındığını görerek polise ihbarda bulundu.

Hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kayıtlarda motosikletin başını kapüşonla kapatan şüpheli tarafından çalınması yer alıyor.

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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