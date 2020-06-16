Son Dakika: Mersin'de kural ihlali yapan sürücülere 32 bin 471 lira para cezası verildi Son dakika haberleri: Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 83 sürücüye 32 bin 471 lira para cezası verildi.

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 83 sürücüye 32 bin 471 lira para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelen trafik kazalarında can ve mal kayıplarını en aza indirilmesi, alkol etkisinde araç kullanımı, sürücüleri trafik kuralları ile mevcut kısıtlamalara uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla kent genelinde denetim yaptı.

Denetimlerde 723 motosiklet ve araç kontrol edildi, kusurlu görülen 83 sürücüye 32 bin 471 lira para cezası verildi.

Ekipler, 13 sürücünün ehliyetine el koyarken, 6 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA