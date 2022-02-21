Son dakika: Mersin'de kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika: Mersin'de kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Son dakika: Mersin'de kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

GÜLNAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ilçede bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Ekipler, 8 şüpheliye "kumar oynamak suçu"ndan 14 bin 552 lira ceza uyguladı, iş yeri sahibi de gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Jandarma, Gülnar, Mersin, Güncel, Haberler

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