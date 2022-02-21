Son dakika: Mersin'de kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Son dakika haber... Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
GÜLNAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ilçede bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Ekipler, 8 şüpheliye "kumar oynamak suçu"ndan 14 bin 552 lira ceza uyguladı, iş yeri sahibi de gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel