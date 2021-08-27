Son dakika! Mersin'de kullanılmayan fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika! Mersin'de kullanılmayan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Mersin'de kullanılmayan fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde kullanılmayan parfüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kullanılmayan parfüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Tarsus-Mersin D-400 kara yolu Bağlarbaşı mevkisindeki kullanılmayan parfüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Atık malzemelerin yandığı fabrikanın çatı kısmında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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