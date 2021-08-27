Son dakika! Mersin'de kullanılmayan fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde kullanılmayan parfüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kullanılmayan parfüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Tarsus-Mersin D-400 kara yolu Bağlarbaşı mevkisindeki kullanılmayan parfüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Atık malzemelerin yandığı fabrikanın çatı kısmında hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt