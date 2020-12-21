Son Dakika | Mersin'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden eğlence merkezine operasyon
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Son Dakika | Mersin'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden eğlence merkezine operasyon

21.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:33
Son Dakika | Mersin'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden eğlence merkezine operasyon

Son dakika haberi: Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerektiği halde faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edilen bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda, 20 kişiye 63 bin 600 lira ceza kesildi.

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerektiği halde faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edilen bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda, 20 kişiye 63 bin 600 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camişerif Mahallesi'nde bulunan alkollü içki satışının yapıldığı bir eğlence restoranın Kovid-19 kurallarını ihlal ettiğini belirleyerek harekete geçti.

Müşteri kılığına girerek restorana giden ekipler, mekanın faaliyette olduğunun tespit edilmemesi için çevresinin koyu renkli camla kaplandığını ve kapısının kilitli tutulduğunu belirledi.

Restoranda sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal edildiğini, 18 yaşından küçük bir çalışanın bulunduğunu saptayan polis ekipleri, eğlence merkezindeki 20 kişiye 63 bin 600 lira idari ceza uyguladı.

Operasyonun ardından işletme mühürlenerek kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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