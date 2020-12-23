Son Dakika | Mersin'de Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
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Son Dakika | Mersin'de Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

23.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:04
Son Dakika | Mersin'de Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

Son dakika habere göre Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki tedbirler devam ediyor.

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki tedbirler devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, banklar, ATM'ler, üst geçitler, asansörler, otobüs durakları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun gruplarını dezenfekte etti.

Akdeniz ilçesinde de ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemi yapıldı, işletmeler ilaçlandı.

Zabıta ekiplerince semt pazarlarında denetim gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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