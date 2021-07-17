Son Dakika | Mersin'de kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan ve yaklaşık 50 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan ve yaklaşık 50 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları Mersin, çevre iller ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelen çok sayıda personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması ve bölgeden yeniden alevlerin yükselmemesi için soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, ekiplerin farklı noktalarda sürdürdükleri çalışmalar drone ile görüntülendi.

Yangın süreci

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş, yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlanmıştı. Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltılmış, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçramıştı.

Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere binip havadan inceleme yapmış, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.

Süreç boyunca bölgede bulunan Bakan Pakdemirli, bugün düzenlediği basın toplantısında yangının yaklaşık 50 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındığını açıklamıştı. Pakdemirli, yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını da bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal