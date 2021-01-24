Son dakika! Mersin'de kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
24.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:58
Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı.
Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı.
Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri kısıtlama gününde sokak hayvanlarının yardımına koştu.
Ekipler, kentin çeşitli yerlerinde bulunan besleme alanlarına çok miktarda yem, mama ve su bıraktı.
Çalışmanın devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal