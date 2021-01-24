Son dakika! Mersin'de kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Mersin'de kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

24.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:58
Son dakika! Mersin'de kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı.

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri kısıtlama gününde sokak hayvanlarının yardımına koştu.

Ekipler, kentin çeşitli yerlerinde bulunan besleme alanlarına çok miktarda yem, mama ve su bıraktı.

Çalışmanın devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Ceyda Düvenci Seren Serengil Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Mesut Özil Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt İbo Show
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Mersin'de kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 13:59:40. #1.15#
title