Son dakika... Mersin'de kayısı ağaçları dikili arazide yangın Gelen son dakika haberine göre Mersin'de kayısı ağaçları dikili arazide yangınMERSİN'in Gülnar ilçesinde, kayısı ağaçları dikili 30 dönümlük tarım arazisinde yangın çıktı.

Mersin'de kayısı ağaçları dikili arazide yangın

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, kayısı ağaçları dikili 30 dönümlük tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın, zorlukla kontrol altına alındı.

İlçedeki Zeyne Mahallesi Çiftlik Deresi mevkisindeki kayısı ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. 30 dönüm arazide dere kenarında bulunan kavak ağaçlarının rüzgarın etkisiyle elektrik tellerine değmesi sonucu çıkan yangına ihbar üzerine Gülnar Orman İşletme Şefliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile çok sayıda vatandaş müdahale etti. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın, zorlukla kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Aynı bölgede geçen yılda yangın çıktığı ve büyümeden kontrol altına alındığı bildirildi.

Kaynak: DHA