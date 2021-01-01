Son dakika: Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağlar Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, kahvehanedeki 9 kişiye Kovid-19 tedbirlerini kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 28 bin 350 lira ceza kesti.

İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt