Son dakika! Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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Son dakika! Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Son dakika! Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eda F. idaresindeki 01 AEJ 145 plakalı otomobil, Mustafa Gönül'ün kullandığı 01 D 6414 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri Mustafa Gönül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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