Son dakika! Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eda F. idaresindeki 01 AEJ 145 plakalı otomobil, Mustafa Gönül'ün kullandığı 01 D 6414 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri Mustafa Gönül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt