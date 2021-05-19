Son dakika! Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
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Son dakika! Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Son dakika! Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Silifke ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 8 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 8 şüpheli tutuklandı.

İlçede iki ailenin bireyleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada bıçaklanan 21 yaşındaki Hazar Tömbül, yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, kavgaya karıştığını belirlediği 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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