Son Dakika | Mersin'de hayırsever desteğiyle kreş açılacak Son dakika haberleri... Mersin'in Mezitli ilçesinde hayırsever bir vatandaşın desteğiyle çocuk gündüz bakım evi açılacak.

Mersin'in Mezitli ilçesinde hayırsever bir vatandaşın desteğiyle çocuk gündüz bakım evi açılacak.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Mahallesi'nde belediyeye ait alanda hayırsever bir vatandaşın desteğiyle 120 öğrenci kapasiteli Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin temeli 3 Eylül'de atılacak.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, açılacak eğitim kurumunun bölgeye katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA