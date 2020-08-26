Son Dakika | Mersin'de hayırsever desteğiyle kreş açılacak
Son dakika haberleri... Mersin'in Mezitli ilçesinde hayırsever bir vatandaşın desteğiyle çocuk gündüz bakım evi açılacak.
26.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:06
Mersin'in Mezitli ilçesinde hayırsever bir vatandaşın desteğiyle çocuk gündüz bakım evi açılacak.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Mahallesi'nde belediyeye ait alanda hayırsever bir vatandaşın desteğiyle 120 öğrenci kapasiteli Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin temeli 3 Eylül'de atılacak.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, açılacak eğitim kurumunun bölgeye katkı sağlayacağını belirtti.
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Kaynak: AA