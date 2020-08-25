Son dakika... Mersin'de hastanede şehit olan erin ailesine şehadet haberi verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Mersin'de hastanede şehit olan erin ailesine şehadet haberi verildi

Son dakika habere göre Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastane şehit olan er Cihat Şengil'in şehadet haberi, Eskişehir'de yaşayan ailesine verildi.

Son dakika... Mersin'de hastanede şehit olan erin ailesine şehadet haberi verildi
25.08.2020 20:57 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:54

Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastane şehit olan er Cihat Şengil'in şehadet haberi, Eskişehir'de yaşayan ailesine verildi.

Şehidin babası Adem ve annesi Neriman Şengil'in, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Yeniköy Sokak'taki evine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini iletti.

Haberin duyulmasının ardından Şengil ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.

Şehidin cenazesi memleketinde askeri törenle karşılandı

Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olan Piyade Er Cihat Şengil'in naaşı buradaki Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşılandı.

Törene şehidin ailesi, yakınları ile Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Arslan, askeri ve mülki erkan katıldı.

Evli ve bir çocuk babası Cihat Şengil'in naaşı, Reşadiye Camisinde yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Mut ilçesinde 27 Temmuz'da askerleri taşıyan otobüs devrilmişti. Kaza sonucu 4 asker şehit olmuş, 2 sürücü hayatını kaybetmiş, 27 asker yaralanmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere...
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti Güncel
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var Politika
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi Güncel
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Güncel
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Magazin
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız
E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu
E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Oyuncak ayıyla poz vererek 'Yeni sevgilim' diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Son Dakika: Bakan Albayrak, 'Doğal gaza indirim ne zaman olur?' sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz
Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı
Güleda'nın ailesinin avukatı: Mektup cinayetin tasarlanarak işlendiğinin en temel kanıtı
Güleda'nın ailesinin avukatı: Mektup cinayetin tasarlanarak işlendiğinin en temel kanıtı
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Roma, Chelsea'den ayrılan Pedro ile sözleşme imzaladı
Roma, Chelsea'den ayrılan Pedro ile sözleşme imzaladı
Bakan Albayrak, keşfedilen doğal gazın 5-6 milyar dolara çıkarılacağı iddialarına yanıt verdi
Bakan Albayrak, keşfedilen doğal gazın 5-6 milyar dolara çıkarılacağı iddialarına yanıt verdi
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Murat Kurum Fatih Dönmez Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Fatih Terim Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Tv Sel Kaza Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika... Mersin'de hastanede şehit olan erin ailesine şehadet haberi verildi - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 21:54:03. #1.15#
title