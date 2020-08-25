Son dakika... Mersin'de hastanede şehit olan erin ailesine şehadet haberi verildi Son dakika habere göre Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastane şehit olan er Cihat Şengil'in şehadet haberi, Eskişehir'de yaşayan ailesine verildi.

Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastane şehit olan er Cihat Şengil'in şehadet haberi, Eskişehir'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin babası Adem ve annesi Neriman Şengil'in, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Yeniköy Sokak'taki evine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini iletti. Haberin duyulmasının ardından Şengil ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı. Şehidin cenazesi memleketinde askeri törenle karşılandı Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olan Piyade Er Cihat Şengil'in naaşı buradaki Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşılandı. Törene şehidin ailesi, yakınları ile Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Arslan, askeri ve mülki erkan katıldı. Evli ve bir çocuk babası Cihat Şengil'in naaşı, Reşadiye Camisinde yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek. Mut ilçesinde 27 Temmuz'da askerleri taşıyan otobüs devrilmişti. Kaza sonucu 4 asker şehit olmuş, 2 sürücü hayatını kaybetmiş, 27 asker yaralanmıştı. Kaynak: AA