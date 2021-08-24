Son dakika: Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı
Son dakika gündem haberi... Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, istihbarat üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede fuhuş operasyonu düzenledi.
Operasyonda K.Ç, N.Ö. ve H.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ç. ve N.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez