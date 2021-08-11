FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 17'e yükseldi

Mersin merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, aranan 5 şüpheli daha yakalandı.

Mersin merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, aranan 5 şüpheli daha yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 Ağustos'ta aralarında muvazzaf subayların da olduğu 12 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında aranan 5 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, ankesörlü hatlardan arandığı belirtilen muvazzaf bir yarbay, bir yüzbaşı, bir teğmenin yanı sıra biri emekli 6 astsubay, biri açığa alınmış biri de emekli 4 uzman çavuş, daha önce ihraç edilen bir binbaşı ve askeri okulla ilişiği kesilen 3 öğrenci hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Mersin'in yanı sıra Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Muğla, Sivas, Erzincan, Şırnak, Edirne, Balıkesir ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden, aralarında subayların da olduğu 12'si gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar