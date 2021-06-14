Son dakika... Mersin'de evin mutfağına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
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Son dakika... Mersin'de evin mutfağına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Son dakika... Mersin'de evin mutfağına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Yeni Mahallesi 4011 Sokak'ta oturan Ayşe Saban, evinin mutfağında yılan olduğunu görünce durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yarım saat süren çalışması sonucunda yılan bulunduğu yerden çıkarıldı.

Boz yılanı olduğu belirtilen yılan, ekiplerce doğaya bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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