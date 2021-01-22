Son Dakika | Mersin'de evi yanan aileye belediyeden yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Mersin'de evi yanan aileye belediyeden yardım eli

22.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:44
Son Dakika | Mersin'de evi yanan aileye belediyeden yardım eli

Son dakika haberi: Mersin'in Akdeniz ilçesinde yangın nedeniyle evleri zarar gören aile için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yangın nedeniyle evleri zarar gören aile için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Evci Mahallesi'ndeki evleri yangında zarar gören aileyi ziyaret etti.

Gültak, geçmiş olsun dileklerini ilettiği aileye, evin kapı ve pencere tamiri ile boya işlerinin belediye ekiplerince giderileceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ümit Özdağ Yaşar Güler Donald Trump Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Caner Cindoruk Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Fatih Terim Serdar Aziz Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tarım Konya Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Mersin'de evi yanan aileye belediyeden yardım eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 16:49:32. #1.14#
title