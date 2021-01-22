Son Dakika | Mersin'de evi yanan aileye belediyeden yardım eli

Son dakika haberi: Mersin'in Akdeniz ilçesinde yangın nedeniyle evleri zarar gören aile için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yangın nedeniyle evleri zarar gören aile için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Evci Mahallesi'ndeki evleri yangında zarar gören aileyi ziyaret etti.

Gültak, geçmiş olsun dileklerini ilettiği aileye, evin kapı ve pencere tamiri ile boya işlerinin belediye ekiplerince giderileceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar