Son dakika: Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kavaklı Mahallesi 2409. Sokak'taki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt