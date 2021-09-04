Son dakika! Mersin'de duvara çarpan traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Mersin'de duvara çarpan traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Son dakika! Mersin'de duvara çarpan traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Gülnar ilçesinde duvara çarparak ters dönen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde duvara çarparak ters dönen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

İlhan Açar yönetimindeki traktör, Konur Mahallesi'nde kontrolden çıkarak duvara çarptıktan sonra ters döndü.

Traktör sürücüsü Açar olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Sebahat Açar yaralandı.

Yaralı kadın, Gülnar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

Son dakika haberi | Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Mersin'de iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Mersin'de iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Hazal Kaya Mesut Akusta
Spor Diego Max Meyer Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! Mersin'de duvara çarpan traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 20:12:36. #1.16#

title