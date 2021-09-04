Son dakika! Mersin'de duvara çarpan traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Gülnar ilçesinde duvara çarparak ters dönen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde duvara çarparak ters dönen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
İlhan Açar yönetimindeki traktör, Konur Mahallesi'nde kontrolden çıkarak duvara çarptıktan sonra ters döndü.
Traktör sürücüsü Açar olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Sebahat Açar yaralandı.
Yaralı kadın, Gülnar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan