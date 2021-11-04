Son Dakika | Mersin'de DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı (2)

MERSİN (DHA) - 8'İ SINIR DIŞI EDİLECEK

Mersin'de Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerden 8'in sınır dışı edilmesine karar verirken, 6'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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