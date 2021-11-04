Son Dakika | Mersin'de DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı (2)
Son dakika haber... 8'İ SINIR DIŞI EDİLECEKMersin'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
MERSİN (DHA) - 8'İ SINIR DIŞI EDİLECEK
Mersin'de Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerden 8'in sınır dışı edilmesine karar verirken, 6'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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