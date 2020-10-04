Son dakika: Mersin'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen baba tutuklandı
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Son dakika: Mersin'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen baba tutuklandı

04.10.2020 19:55 | Son Güncelleme: 04.10.2020 19:55
Son dakika: Mersin'de çocuklarını darbettiği ileri sürülen baba tutuklandı

Son dakika haberler... Mersin'de, çocuklarını darbettiği anlar sosyal medyada yayımlanan baba cezaevine gönderildi.

Mersin'de, çocuklarını darbettiği anlar sosyal medyada yayımlanan baba cezaevine gönderildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir babanın çocuklarını darbettiği anların sosyal medyadan yayımlanması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen baba H.Y. evine giden ekiplerce gözaltına alındı.

Evdeki yaşları 16,13 ve 9 olan üç kardeş, Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen baba H.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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