Son Dakika | Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
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Son Dakika | Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Son Dakika | Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Mersin'in Mezitli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Anayurt mevkisinde bulunan ormanlık alandaki 6 noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Son Dakika | Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
Son Dakika | Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
Son Dakika | Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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