Son Dakika | Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
24.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:42
Son dakika gündem haberi... Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Güngören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına ilk müdahaleyi su tankerleriyle mahalle muhtarı ve vatandaşlar yaptı. Daha sonra bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Anamur Kaymakamı Aydın Memük de yangın alanında incelemede bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat