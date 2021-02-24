Son Dakika | Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Güngören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi su tankerleriyle mahalle muhtarı ve vatandaşlar yaptı. Daha sonra bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anamur Kaymakamı Aydın Memük de yangın alanında incelemede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat