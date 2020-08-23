Son dakika... Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü Son dakika haberlerine göre Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Hacıbahattin Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip ile 3 arazöz ve iki su tankeri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Kaynak: AA