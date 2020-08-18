Son Dakika | Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
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Son Dakika | Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan yangında iki hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

18.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:23

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan yangında iki hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

İlçenin yüksek kesimindeki Kavakoluğu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünün havadan 3 helikopter, karadan da 6 arazözle müdahale ettiği yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de hem söndürme araçlarıyla hem de iş makineleriyle destek verdi.

Bölgede etkili olan rüzgara rağmen alevler, çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangında, iki hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

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Son Dakika | Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Kaynak: AA

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