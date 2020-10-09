Son dakika... Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
09.10.2020 18:25 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:28
Son dakika haberleri... Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.
Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 helikopter, 7 arazöz ve 2 su tankıyla yangına müdahale edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından, yangın kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre, yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci