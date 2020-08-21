Son Dakika: Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı Gelen son dakika haberine göre Mersin'de, polis ekiplerinin 2 haftalık çalışmasında, haklarında yakalama kararı bulunan 30 kişi ile çeşitli suçlara karışan 16 kişiyi gözaltına alındı.

Mersin'de, polis ekiplerinin 2 haftalık çalışmasında, haklarında yakalama kararı bulunan 30 kişi ile çeşitli suçlara karışan 16 kişiyi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesinde aranan zanlıların bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, terör örgütü propagandası, yağma, taciz gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 30 kişiyi gözaltına aldı.

Çalışmada, 16 hırsızlık olayını da aydınlatan ekipler, 16 kişiyi gözaltına alındı.

İlçede 2 hafta süren operasyonlarda ayrıca, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 972 gram uyuşturucu madde ve 672 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA