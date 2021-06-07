Son Dakika | Mersin'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son Dakika | Mersin'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika | Mersin'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Mersin'in Silifke ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mukaddem Mahallesi'nde çalılık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.???????

Son Dakika | Mersin'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika | Mersin'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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