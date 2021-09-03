Bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
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Bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, yaş sebze ve meyve satışı yapan bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

Bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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