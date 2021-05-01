Son dakika! Mersin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kırklarsırtı Mahallesi 2635 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kimsenin bulunmadığı evde yangın nedeniyle hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt