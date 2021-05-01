Son dakika! Mersin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Mersin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika! Mersin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kırklarsırtı Mahallesi 2635 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kimsenin bulunmadığı evde yangın nedeniyle hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı
Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Çekyatta uyuyakalan çiftçi, evinde çıkan yangın nedeniyle feci şekilde can verdi
Çekyatta uyuyakalan çiftçi, evinde çıkan yangın nedeniyle feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Adnan Menderes
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hakan Altun Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Ali Tandoğan Gökhan Gönül Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Mersin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 00:40:42. #1.14#

title